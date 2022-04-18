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Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море.
В регионе
18 апреля 2022 г. 17:22
Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.

"В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.

На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.

В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.

В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Dəniz Donanması Baltik dənizində hərbi təlim keçirir

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