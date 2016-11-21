МИД РФ: Более 3,2 тыс. граждан России въехали в Сирию и Ирак для войны на стороне террористов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Более 3,2 тыс. граждан России въехали в Сирию и Ирак для войны на стороне террористов с начала конфликта.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев.

"В последние годы глобальная террористическая угроза приобрела новое качество за счет появления и активности ИГ ("Исламское государство"). В эпицентре деятельности этой группировки находятся Ирак и Сирия...По данным правоохранительных органов и спецслужб, в зону конфликта выехали более 3,2 тыс. россиян. В ряде случаев указанные лица, получив опыт ведения боевых действий и обладая связями с международными террористическими организациями, по возвращении в Россию примыкают к действующему на территории Северокавказского региона бандподполью. Высока вероятность их участия в вербовке и рекрутировании новых членов и создании подпольных ячеек, подготовке и совершении террористических актов", - заявил И.Рогачев.

Он добавил, что Россия также обеспокоена "развернутой эмиссарами ИГИЛ идеологической экспансией в информационном пространстве".