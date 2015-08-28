​Боевики ИГИЛ захватили новые территории вблизи Турции

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) захватили новые территории в Сирии, которые до этого контролировали сирийские повстанцы.

Как передает Report, об этом сообщает "Радио Свобода".

Наблюдатели за правами человека в Сирии сообщили, что террористы захватили 5 деревень, в том числе две вблизи границы с Турцией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вскоре будет проведена операция против боевиков на границе. В свою очередь боевики ИГИЛ объявили о захвате трех деревень в регионе и окружении контролируемого повстанцами города Мареа, в 20 км к югу от турецкой границы.