Бывший генпрокурор России станет полпредом президента в СКФО

Покидающий пост генпрокурора России Юрий Чайка на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на новой должности уделит внимание вопросам жизни Северо-Кавказского Федерального округа, планы уже есть, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент России сегодня провёл в Кремле встречу с Чайкой и замглавы СКР Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил в качестве нового генпрокурора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, формально указ о его назначении пока не подписан."Большое спасибо вам за доверие, что вы предложили мне перейти на новый участок работы. Все-таки 14 лет (во главе генпрокуратуры) это много, можно и засидеться. Я абсолютно убеждён: все те задачи, которые вы ставите по новому месту работы, будут реализованы. Я думаю, что все национальные проекты будут реализованы на территории Северо-Кавказского федерального округа. Уровень жизни граждан, я убеждён, мы поднимем", - заявил Чайка.