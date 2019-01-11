 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Беларусь сняла ограничение на число дипломатов из США

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе США.

    По данным издания, об этом решении министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

    "Это большой шаг. Это начало оттепели", — подчеркнул источник журнала.

    Авторы издания сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Беларуси и США. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi