Беларусь сняла ограничение на число дипломатов из США

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Белорусские власти сняли ограничение на число американских дипломатов, которые могут работать в стране.

Как передает Report, об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Госдепе США.

По данным издания, об этом решении министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уведомил помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

"Это большой шаг. Это начало оттепели", — подчеркнул источник журнала.

Авторы издания сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Беларуси и США.