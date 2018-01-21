Бекир Боздаг: "Перед началом операции в Африне, Турция на высшем уровне провела встречи с США, Ираном и Россией"

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Стамбул. 21 января. REPORT.AZ/ Заместитель премьер-министра Турции и правительственный спикер Бекир Боздаг, а также помощник председателя руководящей Партии справедливости и развития Махир Унал во дворце Ченгелькой Вахтеддин провели встречу с иностранными представителями медиа-структур в связи с начавшейся накануне операции в Африне.

Во время мероприятия Бекир Боздаг также ответил на вопросы турецкого бюро Report.

Заявив об успешном продолжении операции, Бекир Боздаг отметил о длинном пути, который преодолела Турция перед началом Афринской операции:

"Афринская или операция "Оливковая ветвь" не появилась в течении короткого отрезка времени. ИГИЛ, PKK и PYD нанесли удары по 700 нашим пограничным позициям и мы всегда освещали их агрессию. Перед началом операции в Африне Турция на высшем уровне провела встречи с США, Ираном и Россией.

Мы предупредили их о том, каковы будут последствия. Мы защищаем границы НАТО. В этой операции границы НАТО это границы Турции. Турция и в этой операции будет соблюдать все нормы международного права. Проведены все необходимые мероприятия для предотвращения ущерба мирному населению. У нас есть предположения о сроках окончания и результатах операции но об этом говорить пока очень рано. Мы не знаем что нас ждет и что произойдет на территории проведения операции".

Также было отмечено, что в Африне, как и в операциях "Эльбаб" и "Щит Евфрата", цель Турции очистить территорию от террористических организаций:

"Многие зарубежные СМИ отдаляясь от сути, хотят сформировать мышление о том, что наша мишень это курды. Однако хочу отметить, что это не так и мы проводим все необходимые мероприятия для защиты мирного населения в регионе. Все данные об операции "Оливковая ветвь" по очистке Африна от террористических организаций будут освещаться в СМИ.