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Азербайджанским мигрантам в России выдадут единый документ на 10 лет

Азербайджанским мигрантам в России выдадут единый документ на 10 лет МВД России обяжeт всех мигрантов получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет для длительного нахождения на территории страны
В регионе
1 мая 2021 г. 08:53
Азербайджанским мигрантам в России выдадут единый документ на 10 лет

МВД России обяжeт всех мигрантов получать единый электронный документ сроком действия в 10 лет для длительного нахождения на территории страны.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

В министерстве не раскрыли сроки введения документа.

"Обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ будет являться получение единого документа с электронным носителем информации. Планируется, что единый документ будет выдаваться иностранному гражданину сроком на 10 лет, а по истечении срока его действия будет подлежать замене", — сказал собеседник.

В документе будет содержаться информация о его владельце. Перечень сведений, а также процедуры оформления и выдачи единого документа будут уточнятся "в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов".

В апреле МВД России сообщало, что в стране находятся 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана, а также сотни тысяч мигрантов с Украины, из Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. 21 апреля ведомство обещало продлить для них срок пребывания на территории России.

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Версия на английском языке Russia to provide Azerbaijani migrants with single 10-year document
Версия на азербайджанском языке Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar 10 illik vahid sənədlə təmin ediləcək

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