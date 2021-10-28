Азербайджанская молодежь Грузии проводит форум в Тбилиси

В Музее культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси проходит I Региональный форум азербайджанской молодежи страны.

В Музее культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси проходит I Региональный форум азербайджанской молодежи страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии проходят выступления и обсуждения на тему "Молодежь в поисках равенства и мира".

Цель форума - выслушать вопросы и проблемы, волнующие азербайджанскую молодежь, и внести их в повестку заседания правительства.

В мероприятии принимают участие первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Анар Расулов, депутат Тариэль Накаидзе, представители НПО, действующих в сфере национальных меньшинств и прав человека, активная молодежь и исследователи.

В рамках форума будет показан короткометражный фильм, посвященный социальной и общественной жизни региона Квемо-Картли, а также награждены победители конкурса эссе.

Организаторами мероприятия выступили Гражданский совет по обороне и безопасности, Фонд им. Макса Планка в поддержку международного мира и правового государства, инициативная группа азербайджанской молодежи и Центр интеграции азербайджанцев Грузии.