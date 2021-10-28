О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанская молодежь Грузии проводит форум в Тбилиси

Азербайджанская молодежь Грузии проводит форум в Тбилиси В Музее культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси проходит I Региональный форум азербайджанской молодежи страны.
В регионе
28 октября 2021 г. 11:57
Азербайджанская молодежь Грузии проводит форум в Тбилиси
0 : 00
0 : 00

В Музее культуры Азербайджана имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси проходит I Региональный форум азербайджанской молодежи страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии проходят выступления и обсуждения на тему "Молодежь в поисках равенства и мира".

Цель форума - выслушать вопросы и проблемы, волнующие азербайджанскую молодежь, и внести их в повестку заседания правительства.

В мероприятии принимают участие первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Анар Расулов, депутат Тариэль Накаидзе, представители НПО, действующих в сфере национальных меньшинств и прав человека, активная молодежь и исследователи.

В рамках форума будет показан короткометражный фильм, посвященный социальной и общественной жизни региона Квемо-Картли, а также награждены победители конкурса эссе.

Организаторами мероприятия выступили Гражданский совет по обороне и безопасности, Фонд им. Макса Планка в поддержку международного мира и правового государства, инициативная группа азербайджанской молодежи и Центр интеграции азербайджанцев Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani youth of Georgia hold forum in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın azərbaycanlı gəncləri Tbilisidə forum keçirir

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi