Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы

В Москве на крупнейшем рынке "Фуд сити" введен запрет на продажу армянской продукции.

В Москве на крупнейшем рынке "Фуд сити" введен запрет на продажу армянской продукции.

Как сообщает российское бюро Report, представители армянской диаспоры пытались встретиться с администрацией рынка. Однако встреча не состоялась и они были изгнаны с рынка.

По словам наших соотечественников, с территории рынка овощей и фруктов вывезли более 40 армянских машин. Остальные же, стоят закрытыми.

Отметим, что в распространенном в соцсетях видеоролике сообщается, что азербайджанцы бойкотируют армянскую продукцию. Также отмечается, что армянские машины вывозятся с рынка.