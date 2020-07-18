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Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы

Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы В Москве на крупнейшем рынке "Фуд сити" введен запрет на продажу армянской продукции.
В регионе
18 июля 2020 г. 01:57
Армянскую диаспору изгнали с крупнейшего рынка Москвы

В Москве на крупнейшем рынке "Фуд сити" введен запрет на продажу армянской продукции.

Как сообщает российское бюро Report, представители армянской диаспоры пытались встретиться с администрацией рынка. Однако встреча не состоялась и они были изгнаны с рынка.

По словам наших соотечественников, с территории рынка овощей и фруктов вывезли более 40 армянских машин. Остальные же, стоят закрытыми.

Отметим, что в распространенном в соцсетях видеоролике сообщается, что азербайджанцы бойкотируют армянскую продукцию. Также отмечается, что армянские машины вывозятся с рынка.

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Версия на азербайджанском языке Erməni diasporu Moskvanın ən böyük bazarından qovuldu

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