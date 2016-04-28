​Армянская правозащитница: Взрыв Мецаморской АЭС разрушит Ереван

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Авария на Мецаморской атомной электростанции может привести к катастрофическим последствиями, вплоть до разрушения Еревана и подрыва сельского хозяйства Армении.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская правозащитница Армине Саакян в статье, опубликованной в Huffington Post.

"В Армении должна была появиться новая атомная электростанция в этом году, которая заменила бы существующую, названную National Geographic самой опасной в мире", - подчеркивает автор.

"Мы уже в 2016 году, однако новая АЭС не то, что операбельна - работы вообще еще не начались", - пишет правозащитница.

В статье указывается, что новая АЭС обойдется Армении, являющейся одной из беднейших стран бывшего СССР, в 5 млрд. долларов США. Наряду с этим подчеркивается, что страны Южного Кавказа и вне ее пределов обеспокоены возможной аварией на Мецаморской АЭС, которая функционирует с 1976 года.

"Без денег на новую АЭС, у Армении нет выбора, как продолжать пользоваться старой", - указывает автор.

В статья напоминается, что Россия согласилась профинансировать часть проекта и в связи с этим велись переговоры с Францией, имеющей одну из самых больших АЭС индустрий в мире, однако мировой кризис в 2008 году отодвинул финансирование проекта на неопределенный срок.

"Даже помощь России будет проблематичной на данный момент, учитывая тонущую цену на нефть, которая поддерживает экономику России и рубль с 2014 года", - пишет Армине Саакян.

По ее словам, очень многие эксперты скептически настроены по поводу безопасности Мецаморской АЭС.

"Большое беспокойство вызывает, что станция не имеет герметической оболочки - стального или бетонного корпуса, который не допускал бы излучения радиации во время возможных инцидентов", - подчеркивает автор. А.Саакяна отметила, что чем дольше работает АЭС, тем тоньше становится оболочка самого реактора, тем выше вероятность выброса высокого уровня радиации в воздух в случае аварии.

"Ставки в ядерной авантюре высоки. Авария в Мецаморе разрушила бы столицу - Ереван, расположенную в 20 милях от станции и являющейся домом для трети населения страны. Также станет непригодной главная сельскохозяйственная зона Армении, где расположен Мецамор", - говорится в статье.

Автор также добавляет, что радиация распространится на соседние страны - Иран, Турцию, Грузию.

В статье отмечается, что армяне не хотят возвращаться в те времена, когда в стране не было электричества, а пока правительство не найдет финансы для строительства новой, армянам придется жить с аварийной Мецаморской АЭС. "И весь регион, и мир, как и сами армяне, затаили дыхание", - подытоживает А.Саакян.