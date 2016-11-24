Армянский правозащитник обвинил начальника генштаба в ряде преступлений

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Начальник генштаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян обвиняется в совершении ряда преступлений.

Как сообщает Report, о его противозаконных действиях в интервью армянскому информагентству "Арачин лратвакан" ("Первая новость") заявил эксперт общественной организации "Мирный диалог", армянский правозащитник Рубен Мартиросян.

По его словам, обратившись в Следственное управление прокуратуры, военный прокурор Армении попросил собрать на основе иска бывшего бойца, удостоенного ордена "Боевого Креста" Вагана Бадасяна материалы о допуске генерал-лейтенантом Мовсесом Акопяном случаев злоупотребления должностными полномочиями.

Ваган Бадасян отметил, что будучи начальником Департамента материально-технического обеспечения министерства обороны Армении генерал-лейтенант Мовсес Акопян, злоупотребив должностными полномочиями, заключил между собственной компанией и минобороны контракт о купле-продаже пшеницы по цене, в ощутимой степени выше рыночной. В результате этого были присвоены миллионы драм из бюджета армии.

По словам Рубена Мартиросяна, армия, контролирующая армию прокуратура и следственное управление в целом являются коррумпированными органами: "Я уверен, что в случае проверок в армянской армии будут выявлены сотни подобных преступных фактов. Это не первый случай. Это - малая часть имеющихся в армии случаев коррупции. Уверен, что к данной коррупции относится не только продовольствие. Если вы помните, военнослужащим выдавалось буйволиное мясо".

По словам Мартиросяна, факты коррупции встречаются также в области военного строительства, военной одежды, продовольствия: "Здесь речь идет о присвоении не десяти, а сотен миллионов средств.

Результат будет очевиден, если учесть тот факт, что расследованием данного дела занимается Военная прокуратура, где работает замешанный в преступлениях военный прокурор Артавазд Арутюнян.

В то же время вопрос расследуется Следственным комитетом, и я неоднократно заявлял и могу доказать на фактах, что председатель Следственного комитета Агван Овсепян является преступником. Я вообще не поверю в существование в Армении справедливости до тех пор, пока Следственный комитет возглавляет Агван Овсепян.

В находящемся в моем производстве деле о смерти Арутюна Гамбаряна (покончил с собой в Карабахе 8 мая 2015 года в 15:15 часов) я ясно вижу, что судебные органы Армении парализованы.

Новоназначенный генпрокурор страны Артур Давтян официально фактически не действует.

В связи с Мовсесом Акопяном мне бы хотелось отметить, что еще несколько месяцев назад я предупредил всех должностных лиц, что служащий в Мардакерте (Агдере) племянник Мовсеса Акопяна Сасун Акопян виновен в деле о смерти военнослужащего Арутюна Гамбаряна и совершенное им преступление было сокрыто.

Надеясь на покровительство своего дяди Мовсеса Акопяна, Сасун Акопян занимался в воинской части произволом.

В результате заказных расследований были сокрыты еще более тяжкие преступления, нежели купля-продажа пшеницы и продовольствия".