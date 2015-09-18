Ваан Мартиросян: Состояние армянской армии плачевное

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "В Армении сегодня никто не хочет воевать. Если будет война, то это будет трагедия для обоих народов". Как сообщает Report, об этом заявил запросивший убежище в Азербайджане армянский оппозиционер, руководитель Внутринационального освободительного движения Ваан Мартиросян на пресс-конференции в Баку.

"Состояние армянской армии плачевное. Армения даже не в состоянии дать отпор армии какого-либо африканского государства. У 90% молодежи нет патриотического духа. Много уклоняются от военной службы", - заявил армянский оппозиционер.

Он подчеркнул, что не ожидал и сотой доли того приема, который встретил в Азербайджане. "Если азербайджано-армянская граница откроется, то огромный поток беженцев из Армении будет такой же, как и сегодня в Европе", - заявил В. Мартиросян.

По его словам, если сегодня провести референдум в Нагорном Карабахе, то большинство там проголосуют за вхождение в состав Азербайджана. "Города пустуют. В домах нет света. Никто там не живет. Население - всего 40 тысяч, не считая военных. Президент Азербайджана предлагал деньги на развитие Нагорного Карабаха, однако Саргсяну выгодна сложившаяся ситуация", - заявил Мартиросян.

Говоря о дальнейших планах, армянский оппозиционер заявил, что пока не решил, останется ли он в Азербайджане или уедет в третью страну.