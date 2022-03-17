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Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины

Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины Армянские террористы, активно участвовавшие в военной агрессии и терактах Армении против Азербайджана, сейчас выражают желание воевать в рядах российской армии в Донбассе против Украины.
В регионе
17 марта 2022 г. 11:37
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины

Армянские террористы, активно участвовавшие в военной агрессии и терактах Армении против Азербайджана, сейчас выражают желание воевать в рядах российской армии в Донбассе против Украины.

Как сообщает Report по ссылкой на армянскую газету "Past", пророссийская армянская террористическая группировка "Армянские орлы", отличающаяся расистскими взглядами, обратилась в связи с этим к президенту России Владимиру Путину.

По данным издания, глава группировки Хачик Асрян передал соответствующее письмо послу России в Армении Сергею Копыркину.

Ранее на странице группировки в соцсети появилось заявление, в котором выражалась готовность оказать содействие спецоперации РФ и "сражаться против властей Украины, которые в ходе 44-дневной войны оказывали военную, экономическую и моральную поддержку Азербайджану".

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Версия на английском языке Armenian mercenaries appeal to Putin to fight against Ukraine
Версия на азербайджанском языке Erməni muzdluları Ukraynaya qarşı döyüşmək üçün Putinə müraciət edib

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