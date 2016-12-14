Армянская АЭС возобновила работу

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Армянская АЭС возобновила процесс производства электроэнергии.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении.
Напомним, что 20 сентября текущего года Армянская атомная электростанция (АЭС) была остановлена на ежегодный плановый ремонт и перезагрузку топлива.
Ряд мероприятий в ходе планово-предупредительных работ реализован совместно с компанией "Русатом сервис". Часть из них проведена за счет средств российского кредита.
После окончания работ руководство АЭС обратится в Государственный комитет по регулированию ядерной безопасности для того, чтобы получить разрешение на дальнейшую работу до 2026 года. Разрешение, полученное до этого, позволяло эксплуатировать станцию до 2016 года.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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