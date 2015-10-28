​Армянин, убивший гражданина Ирана, выпущен на свободу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Спустя 20 лет был освобожден гражданин Армении Соломон Кочарян, приговоренный к пожизненному заключению из-за убийства иранца.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

Отмечается, что Соломона Кочаряна освободили по состоянию здоровья.

По информации, он был в рядах армянских боевиков в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. После ранения стал считаться инвалидом 2 группы.

Как пишут армянские СМИ, убитый С.Кочаряном в Ереване гражданин Ирана был азербайджанским тюрком. Применительно к жертве Кочаряна в публикациях чаще всего использовалось выражение "персидскоподданный азербайджанец" и "ираноподданный азербайджанец". Таким путем подавали этническую принадлежность убитого в качестве смягчающего обстоятельства, объясняющего несоразмерность приговора осужденному.

Отметим, что в 1995 году за убийство являющегося гражданином Ирана азербайджанского тюрка Соломона Кочаряна приговорили к смертной казни, затем приговор заменили на пожизненное заключение.

В информации отмечается, что после ареста С.Кочаряна его супруга скончалась от тяжелой болезни, а в 2014 году покончила с собой 19-летняя дочь.