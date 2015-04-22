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    Обама не произнесет слова "геноцид" в заявлении 24 апреля

    Об этом представителям армянской общины США заявил глава аппарата президента

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не произнесет слова "геноцид" в своем заявлении 24 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

    В ходе встречи с представителями армянской общины США Глава аппарата президента США Барака Обамы Деннис Макдоноу и заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс заявили, что Б. Обама не намерен использовать слово "геноцид" в своем выступлении.

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