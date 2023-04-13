Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного

Армяне избили и пытали азербайджанского военного, который заблудился и перешел в Армению из-за ограниченной видимости по причине неблагоприятных погодных условий в Шахбузском районе Нахчыеванской Автономной Республики Азербайджана.

Армяне избили и пытали азербайджанского военного, который заблудился и перешел в Армению из-за ограниченной видимости по причине неблагоприятных погодных условий в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Report, фото, свидетельствующее о пытках в отношении военнослужащего, распространено армянским телеграм-каналом "Баграмян26".

Отметим, что ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии. Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими ВС Азербайджана Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.