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Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного

Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного Армяне избили и пытали азербайджанского военного, который заблудился и перешел в Армению из-за ограниченной видимости по причине неблагоприятных погодных условий в Шахбузском районе Нахчыеванской Автономной Республики Азербайджана.
В регионе
13 апреля 2023 г. 15:15
Армяне пытали пропавшего азербайджанского военного

Армяне избили и пытали азербайджанского военного, который заблудился и перешел в Армению из-за ограниченной видимости по причине неблагоприятных погодных условий в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как сообщает Report, фото, свидетельствующее о пытках в отношении военнослужащего, распространено армянским телеграм-каналом "Баграмян26".

Отметим, что ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии. Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими ВС Азербайджана Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

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Версия на английском языке ВидеоArmenians torture missing Azerbaijani soldier
Версия на азербайджанском языке Ermənilər itkin düşən azərbaycanlı əsgərə işgəncə verib, görüntülərini yayıblar - FOTO - VİDEO

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