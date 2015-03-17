Армения сменила название песни для конкурса "Евровидение"

Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ Армения изменила название песни, представленной на конкурсе "Евровидение-2015" с "Don’t deny" (Не отрицай) на "Face The Shadow" (Лицом к лицу с тенью), сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

16 марта в Вене состоялась официальная встреча руководителей делегаций стран-участниц конкурса, на которой присутствовали все 40 участников, в том числе и Армения.

Организаторы "Евровидения" утвердили участие Армении в конкурсе.

Напомним, ранее армянская сторона заявила о намерении исполнить на конкурсе песню, посвященную так называемому "геноциду армян". Однако согласно условиям конкурса, политизирование песен запрещено.

Песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет 19-23 мая в Австрии.