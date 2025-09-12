Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Армения и Турция изучат восстановление ж/д Гюмри-Карс

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 17:44
    Армения и Турция изучат восстановление ж/д Гюмри-Карс

    Турция и Армения по итогам переговоров спецпредставителей по нормализации отношений договорились провести необходимые технические исследования для восстановления и эксплуатации железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.

    Как передает Report, об этом заявил МИД Армении по итогам встречи Сердара Кылыча с Рубеном Рубиняном. 

    "В ходе этой встречи специальные представители подтвердили вопросы, обсуждавшиеся и согласованные в ходе предыдущих встреч, с целью продвижения процесса полной нормализации отношений между Арменией и Турцией. В этом контексте они обменялись мнениями относительно реализации соглашения о демаркации границы, достигнутого на встрече 1 июля 2022 года. Спецпредставители договорились ускорить этот процесс", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства. 

    В МИД подчеркнули, что стороны также договорились предпринять усилия по укреплению сотрудничества в культурной и академической сферах, в частности путем создания стипендиальных возможностей для студентов высших учебных заведений и совместной реставрации исторического моста Ани/Шелковый путь.

    Спецпредставители Кылыч и Рубинян также договорились провести работу для увеличения числа авиарейсов между двумя странами.

    Они также подтвердили свою приверженность продолжению процесса нормализации без каких-либо предварительных условий, подчеркивает армянский МИД.

    Армения Турция нормализация Сердар Кылыч Рубен Рубинян Гюмри-Карс
    Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası imkanlarını araşdıracaq
    Armenia and Türkiye to study restoration of Gyumri-Kars railway

