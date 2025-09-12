İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası imkanlarını araşdıracaq

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 17:47
    Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpası imkanlarını araşdıracaq

    Türkiyə və Ermənistan münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələrin danışıqlarının nəticələrinə görə Gümrü-Qars dəmir yolunun və elektrikötürücü xəttinin bərpası və istismarı üçün zəruri texniki tədqiqatların aparılması barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyə və Ermənistan münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələr Serdar Kılıç və Ruben Rubinyanın görüşünün nəticələrinə dair açıqlamasında bildirilib.

    "Bu görüş zamanı xüsusi nümayəndələr Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin tam normallaşması prosesini irəlilətmək məqsədilə əvvəlki görüşlərdə müzakirə olunan və razılaşdırılan məsələləri təsdiqləyiblər. Bu kontekstdə onlar 1 iyul 2022-ci il tarixli görüşdə əldə edilmiş sərhədlərin demarkasiyası razılaşmasının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi nümayəndələr bu prosesi sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər", - qurumun məlumatında qeyd olunub.

    XİN-dən bildirilib ki, tərəflər həmçinin mədəni və akademik sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün səylər göstərməyi, xüsusilə ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün təqaüd imkanlarının yaradılması və Ani/İpək Yolu tarixi körpüsünün birgə bərpası yolu ilə razılaşıblar.

    Xüsusi nümayəndələr S.Kılıç və R.Rubinyan, həmçinin iki ölkə arasında aviareyslərinin sayının artırılması üçün iş aparmağa razılaşıblar.

    "Onlar həmçinin heç bir ilkin şərt olmadan normallaşma prosesini davam etdirməyə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər", - Ermənistan XİN-dən vurğulanıb.

    Ermənistan-Türkiyə münasibətləri Türkiyə Ruben Rubinyan Gümrü-Qars dəmir yolu
    Армения и Турция изучат восстановление ж/д Гюмри-Карс
    Armenia and Türkiye to study restoration of Gyumri-Kars railway

    Son xəbərlər

    18:47

    Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcək

    Digər ölkələr
    18:43

    "Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirir

    Turizm
    18:27

    Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşüb

    Region
    18:23

    Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirik

    Region
    18:16

    Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilib

    Digər
    18:16

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıb

    Biznes
    18:13

    Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    18:04

    Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    18:00
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Yaponiyada tanıdılıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti