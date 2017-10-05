Выявлено местонахождение более 500 террористов, разыскиваемых в странах СНГ, за последние два года

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Антитеррористический центр (АТЦ) стран СНГ в период с 2016-2017 выявил возможное местонахождение более 500 иностранных боевиков, разыскиваемых в странах содружества.

Как передает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель центра генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Самые существенные с количественной точки зрения результаты по нейтрализации иностранных боевиков-террористов дает систематически проводимая компетентными органами государств Содружества операция "Розыск". В результате обработки и анализа предоставленной Центром информации в период за 2016-2017 годы установлены возможные места нахождения более 500 лиц, разыскиваемых государствами СНГ за совершение преступлений террористического характера", - заявил он.

Наряду с этим в АТЦ СНГ считает, что уровень террористических угроз для государств Содружества остается достаточно высоким, и наиболее острой из них является вербовочная деятельность международных террористических государств, проводимая эмиссарами на территории стран СНГ, в том числе и в интернет-пространстве.