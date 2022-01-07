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Антитеррористическая структура ШОС заявила о готовности помочь Казахстану

Антитеррористическая структура ШОС заявила о готовности помочь Казахстану Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать необходимое содействие компетентным органам Казахстана при соответствующим запросе.
В регионе
7 января 2022 г. 18:01
Антитеррористическая структура ШОС заявила о готовности помочь Казахстану

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать необходимое содействие компетентным органам Казахстана при соответствующим запросе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении исполкома РАТС.

"Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Республике Казахстан. Одновременно заявляет о готовности в оказании в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан", - говорится в тексте заявления.

В антитеррористической структуре выразили всемерную поддержку решительным комплексным мерам руководства Казахстана по обеспечению общественной безопасности, защите конституционного строя республики. "Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек", - отмечается в заявлении.

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