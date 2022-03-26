Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за мины в Босфорском проливе

Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за мины в Босфорском проливе, координация продолжается.
Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Турции.
Турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину.
По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации. На некоторое время пролив был закрыт для судоходства.
Минобороны Турции заявило, что обнаруженный предмет — это устаревшая мина. В данный момент проблем с судоходством в Босфоре нет.
Босфор вновь открыт для судоходства.
Как передает Report, об этом сообщили турецкие власти.
Ранее пролив был закрыт из-за найденного у входа в него предмета, похожего на мину.
Турецкая газета Star сообщила об обнаружении у входа в Босфорский пролив "инородного тела", похожего на мину.
По данным минобороны Турции, к месту происшествия были оперативно направлены группы подводной обороны, которые взяли предмет под охрану и приняли меры по его нейтрализации.
Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив.
Как передает Report, об этом сообщила турецкая газета Star.
"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив", — пишет издание.
Уточняется, что объект был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, береговая охрана уже приняла меры. Служба предупредила, что эти мины могут срываться и дрейфовать в проливы и моря Средиземноморского бассейна.
По утверждению ФСБ России, украинские военные установили более 400 мин недалеко от портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.