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В Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет

В Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив.
В регионе
26 марта 2022 г. 13:41
В Босфорском проливе обнаружили похожий на мину предмет

Движение инородного тела, похожего на мину, наблюдается у входа в Босфорский пролив.

Как передает Report, об этом сообщила турецкая газета Star.

"Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив", — пишет издание.

Уточняется, что объект был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели, береговая охрана уже приняла меры. Служба предупредила, что эти мины могут срываться и дрейфовать в проливы и моря Средиземноморского бассейна.

По утверждению ФСБ России, украинские военные установили более 400 мин недалеко от портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

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