Амана Тулеева избрали спикером парламента Кемеровской области

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области избран Аман Тулеев", - сказала председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко, озвучив итоги тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов.

Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Тулеева выдвинула фракция "Единая Россия". Ее поддержал единственный депутат облсовета от "Справедливой России" Владимир Волчек. Иванченко отметила, что 38 депутатов, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру Тулеева, один проголосовал против.

Аман Тулеев, руководивший Кемеровской областью с 1997 года, 1 апреля 2018 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку 73-летнего Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.