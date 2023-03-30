Алихан Смаилов выдвинут на должность премьер-министра Казахстана

Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт казахстанского президента.

Согласно информации, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса (нижняя палата - ред.) парламента, председателя партии "Аманат" Ерлана Кошанова.

"Президенту от имени партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра. В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе", - отметили в пресс-службе казахстанского лидера.

Отметим, что А.Смаилов возглавляет правительство Казахстана с января 2022 года.