О нас

Алихан Смаилов выдвинут на должность премьер-министра Казахстана

Алихан Смаилов выдвинут на должность премьер-министра Казахстана Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.
В регионе
30 марта 2023 г. 08:51
Алихан Смаилов выдвинут на должность премьер-министра Казахстана

Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" предложила кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны.

Об этом Report передает со ссылкой на официальный сайт казахстанского президента.

Согласно информации, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса (нижняя палата - ред.) парламента, председателя партии "Аманат" Ерлана Кошанова.

"Президенту от имени партии Amanat была предложена кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра. В соответствии с действующим законодательством в ближайшее время Глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в Мажилисе", - отметили в пресс-службе казахстанского лидера.

Отметим, что А.Смаилов возглавляет правительство Казахстана с января 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек
Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек
30 марта 2023 г. 07:50
В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые
В Турции перевернулся автобус, есть погибший и раненые
30 марта 2023 г. 06:44
Эрдоган назвал сроки возможного визита Путина в Турцию
Эрдоган назвал сроки возможного визита Путина в Турцию
30 марта 2023 г. 00:41
В Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе
В Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе
30 марта 2023 г. 00:06
В Лондоне совершена попытка нападения на лидера Северного Кипра
В Лондоне совершена попытка нападения на лидера Северного Кипра
29 марта 2023 г. 23:11
ЦИК Туркменистана подвела окончательные итоги выборов в парламент страны
ЦИК Туркменистана подвела окончательные итоги выборов в парламент страны
29 марта 2023 г. 21:55
В Адане произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Адане произошло землетрясение магнитудой 4,5
29 марта 2023 г. 21:32
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Ирана
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Ирана
29 марта 2023 г. 20:21
В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России
В Иране создается транспортный хаб для экспорта зерна из России
29 марта 2023 г. 18:45
Узбекистан: Энергобезопасность с опорой на альтернативные источники
Узбекистан: Энергобезопасность с опорой на альтернативные источники
29 марта 2023 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi