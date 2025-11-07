Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Air Astana приобретет 18 самолетов Boeing до 2035 года

    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 11:02
    Air Astana приобретет 18 самолетов Boeing до 2035 года

    Авиакомпания Air Astana подписала контракт с компанией Boeing по поставке до 15-ти самолетов B787-9 Dreamliner.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении Air Astana.

    "Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный авиакомпанией, который включает пять подтвержденных позиций, пять опционов и пять прав на покупку. Сделка одобрена Советом директоров, и в настоящее время компания завершает выполнение необходимых корпоративных процедур", - сообщили в компании.

    Данный заказ дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9, поставка которых запланирована на 2026-2027 годы. Общий объем увеличится до 18 воздушных судов. Новый заказ будет поставлен в период с 2032 по 2035 годы, отметили в Air Astana. Совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет $7 млрд.

