Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским

Турция продолжает вносить вклад в мир и стабильность на международной арене, стремясь добиться прекращения огня и снижения уровня насилия в конфликтных зонах.

Турция продолжает вносить вклад в мир и стабильность на международной арене, стремясь добиться прекращения огня и снижения уровня насилия в конфликтных зонах.

Как передает Report, об этом сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью интернет-ресурсу Star Açık Görüş.

Представитель Администрации турецкого лидера, в качестве примера, привлек внимание к мирным инициативам Турции по прекращению войны в Украине. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает тесный диалог как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. С конца февраля президент Эрдоган неоднократно общался по телефону с лидерами обеих стран", - констатировал Алтун.

Он напомнил о первой с начала войны между РФ и Украиной, встрече глав дипломатий конфликтующих стран в рамках Дипломатического форума в Анталье. Наконец, 29 марта делегации РФ и Украины провели в Стамбуле переговоры, по итогам которых у забрезжила надежда на снижение накала напряженности в черноморском регионе, отметил Алтун.

Представитель президентской администрации процитировал призыв к миру в Украине, озвученный главой турецкого государства в Стамбуле: "У справедливого мира не может быть проигравшей стороны!".

Он также привлек внимание к позиции ООН и НАТО на фоне украинско-российского кризиса. "ООН и НАТО ранее, безусловно, вносили вклад в мир и стабильность в различных регионах планеты. Однако на сегодняшний день многие задаются вопросом об успешности функционирования международных институтов. В данной связи возрастает значимость мирных усилий отдельных стран, в том числе Турции", - сказал Алтун.

Он подчеркнул, что атака России на Украину вновь проявила несправедливость существующего миропорядка.

"ООН, Совет Европы, ЕС и НАТО не переходят за грань механизма критики. Действующая мировая система, сформированная после Второй мировой войны, неоднократно доказывала свою неэффективность. Вместо решения проблем в рамках законности, система ООН лишь затягивает урегулирование разногласий либо порождает новые. Как только одним из участников войны становится постоянный член СБ ООН, работа Всемирной организации заходит в тупик. То есть, Совбез ООН поддерживает не государство, чьи права были нарушены, а интересы пяти держав", - пояснил он.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что внешняя политика Турции была и остается основанной на принципах гуманизма, и так будет впредь.