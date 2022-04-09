О нас
Аудио новости

Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским

Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским Турция продолжает вносить вклад в мир и стабильность на международной арене, стремясь добиться прекращения огня и снижения уровня насилия в конфликтных зонах.
В регионе
9 апреля 2022 г. 22:40
Администрация президента Турции: Эрдоган продолжает диалог с Путиным и Зеленским

Турция продолжает вносить вклад в мир и стабильность на международной арене, стремясь добиться прекращения огня и снижения уровня насилия в конфликтных зонах.

Как передает Report, об этом сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью интернет-ресурсу Star Açık Görüş.

Представитель Администрации турецкого лидера, в качестве примера, привлек внимание к мирным инициативам Турции по прекращению войны в Украине. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает тесный диалог как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. С конца февраля президент Эрдоган неоднократно общался по телефону с лидерами обеих стран", - констатировал Алтун.

Он напомнил о первой с начала войны между РФ и Украиной, встрече глав дипломатий конфликтующих стран в рамках Дипломатического форума в Анталье. Наконец, 29 марта делегации РФ и Украины провели в Стамбуле переговоры, по итогам которых у забрезжила надежда на снижение накала напряженности в черноморском регионе, отметил Алтун.

Представитель президентской администрации процитировал призыв к миру в Украине, озвученный главой турецкого государства в Стамбуле: "У справедливого мира не может быть проигравшей стороны!".

Он также привлек внимание к позиции ООН и НАТО на фоне украинско-российского кризиса. "ООН и НАТО ранее, безусловно, вносили вклад в мир и стабильность в различных регионах планеты. Однако на сегодняшний день многие задаются вопросом об успешности функционирования международных институтов. В данной связи возрастает значимость мирных усилий отдельных стран, в том числе Турции", - сказал Алтун.

Он подчеркнул, что атака России на Украину вновь проявила несправедливость существующего миропорядка.

"ООН, Совет Европы, ЕС и НАТО не переходят за грань механизма критики. Действующая мировая система, сформированная после Второй мировой войны, неоднократно доказывала свою неэффективность. Вместо решения проблем в рамках законности, система ООН лишь затягивает урегулирование разногласий либо порождает новые. Как только одним из участников войны становится постоянный член СБ ООН, работа Всемирной организации заходит в тупик. То есть, Совбез ООН поддерживает не государство, чьи права были нарушены, а интересы пяти держав", - пояснил он.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что внешняя политика Турции была и остается основанной на принципах гуманизма, и так будет впредь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezident Administrasiyası: Ərdoğan Putin və Zelenski ilə dialoqu davam etdirir

Самое важное

Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02
Cкончался академик Теймур Буньятов
Cкончался академик Теймур Буньятов
8 апреля 2022 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участвовавшую в чемпионате Европы сборную Азербайджана по борьбе
8 апреля 2022 г. 19:30
Обмеление Каспия - страшная и большая проблема
Обмеление Каспия - "страшная и большая проблема"
8 апреля 2022 г. 17:12
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями
8 апреля 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi