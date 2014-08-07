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    Армия Грузии переходит на профессиональную основу

    Процесс планируется завершить к 2017 году

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Грузии полностью перейдут на профессиональную основу с 2017 года. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ,  об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Аласания на проходящем в Тбилиси заседании глав грузинских дипломатических миссий.

    По словам Аласания, постепенным переходом армии на профессиональную основу объясняется уменьшение числа призывников в этом году. В настоящее время в грузинской армии служат около 32 тысяч человек.

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