По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту нападений в Махачкале и Дербенте.

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту нападений в Махачкале и Дербенте.

Как передает Report, об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к терактам.

В МВД Дагестана сообщили, что двое боевиков, открывших огонь, ликвидированы.