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По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы

По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы Уголовное дело о теракте возбуждено по факту нападений в Махачкале и Дербенте.
В регионе
23 июня 2024 г. 21:05
По фактам терактов в Дагестане возбуждено уголовное дело, террористы ликвидированы

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту нападений в Махачкале и Дербенте.

Как передает Report, об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте произошедшего работают следователи и криминалисты, устанавливаются лица, причастные к терактам.

В МВД Дагестана сообщили, что двое боевиков, открывших огонь, ликвидированы.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstandakı hücumlarla bağlı cinayət işi açılıb, terrorçular məhv edilib

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