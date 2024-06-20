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Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе

Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе.
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 11:15
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе

Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе.

Об этом анкарскому бюро Report заявил глава турецкого Института геополитического прогнозирования генерал-майор в запасе Гюрай Альпар.

Военный эксперт отметил, что Франция, которая уже много лет стремится укрепиться на Кавказе используя армян, преследует также цель продажи своего оружия.

"После встречи министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с армянским коллегой было объявлено о подписании контракта на поставку самоходных артиллерийских установок "Caesar" между Францией и Арменией. Это оружие французского производства предназначено только для наступательных целей. Под фразой "Мы продолжаем укреплять наши оборонные связи с Арменией" Лекорню на самом деле подразумевает интерес Франции в том, чтобы заработать деньги, натравливая две соседние страны друг на друга", - сказал генерал.

По мнению Гюрая Альпара, география, история, экономика, словом, все геополитические реалии Франции, которая создает основу для очередного вмешательства в Кавказский регион, говорят о том, что этой стране следует усилить политику примирения с окружающим миром, а не поставлять Армении тяжелое вооружение.

"Прошлое Франции полно резни, угнетения и темных страниц в истории мирового колониализма. В эти дни эта страна сталкивается с протестом народа Новой Каледонии. Нанося очевидный ущерб региональному миру и развитию на Кавказе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Франция забывает о законе бумеранга", - подчеркнул генерал.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli general: Fransa Qafqazı qarışdırmaq siyasəti yürütməklə özünü məhvə aparır

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