СК: В результате теракта в Дагестане погибли четверо гражданских и 15 правоохранителей

Четверо гражданских и 15 правоохранителей погибли в результате террористических атак в Дагестане.

Четверо гражданских, в том числе священник и 15 правоохранителей погибли в результате террористических атак в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

Также сообщается, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане.

Уголовное дело о нападениях расследуется по трем статьям УК РФ, в том числе о терроризме и хищении оружия.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.