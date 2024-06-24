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СК: В результате теракта в Дагестане погибли четверо гражданских и 15 правоохранителей

СК: В результате теракта в Дагестане погибли четверо гражданских и 15 правоохранителей Четверо гражданских и 15 правоохранителей погибли в результате террористических атак в Дагестане.
В регионе
24 июня 2024 г. 11:45
СК: В результате теракта в Дагестане погибли четверо гражданских и 15 правоохранителей

Четверо гражданских, в том числе священник и 15 правоохранителей погибли в результате террористических атак в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете (СК).

Также сообщается, что установлены личности боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дагестане.

Уголовное дело о нападениях расследуется по трем статьям УК РФ, в том числе о терроризме и хищении оружия.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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Версия на английском языке Dagestan terror attack claims 19 lives, including 15 law enforcement officers
Версия на азербайджанском языке İstintaq Komitəsi: Dağıstanda terror aktları nəticəsində 4 mülki şəxs ölüb

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