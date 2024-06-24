Похоронены сотрудники полиции, погибшие в ходе перестрелки в Шувеляне

Завершилась церемония прощания с сержантом полиции Мирали Гейдаровым, погибшим при исполнении служебных обязанностей в бакинском поселке Шувелян.

Завершилась церемония прощания с сержантом полиции Мирали Гейдаровым, погибшим при исполнении служебных обязанностей в бакинском поселке Шувелян.

Как сообщает местное бюро Report, он был похоронен на кладбище родного села Джейлы Кюрдамирского района.

В похоронах приняли участие родственники Гейдарова, должностные лица исполнительной власти Кюрдамирского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Отметим, другие погибшие в ходе инцидента сотрудники полиции также преданы земле. Капитан полиции Эльдениз Мамедов похоронен на кладбище поселка Бакиханов, а сержант Махир Агаев - в поселке Бина.

15:30

В Кюрдамирском районе проходит церемония прощания с сержантом полиции Мирали Гейдаровым, погибшим при исполнении служебных обязанностей в бакинском поселке Шувелян.

Как сообщает местное бюро Report, тело погибшего было доставлено в родное село Джейли, в настоящее время проходит церемония прощания.

Затем Мирали Гейдаров будет похоронен на местном кладбище.

Мирали Физули оглу Гейдаров родился в 1996 году в селе Джейли Кюрдамирского района. С 2020 года служил в полку полиции Министерства внутренних дел (МВД). Не был женат.

Напомним, сегодня в поселке Шувелян при попытке задержать находившегося в розыске вооруженного мужчину были убиты три сотрудника полиции, также скончался один гражданский.