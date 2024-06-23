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В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли шесть человек

В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли шесть человек В результате терактов В Махачкале и Дербенте (Российская Федерация) пострадали 23 человека.
В регионе
23 июня 2024 г. 21:30
В результате терактов в Махачкале и Дербенте погибли шесть человек

В результате терактов в Махачкале и Дербенте (Российская Федерация) пострадали 23 человека.

Как передает Report, об этом пишет Telegram-канал "112" со ссылкой на источник.

На данный момент известно о пяти погибших.

МВД Дагестана сообщает, что шесть сотрудников правоохранительных органов погибли, 12 получили ранения.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ сообщили что на всей территории Дагестана введен режим контртеррористической операции. Проводятся меры по нейтрализации боевиков.

"В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведение контртеррористической операции и введении правового режима КТО", - говорится в сообщении НАК.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstanda terror aktları: 23 yaralı, 6 ölü

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