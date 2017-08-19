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    В Японии девять человек попали в больницы после удара молнии

    Пострадавшие жалуются на онемение конечностей

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Девять человек были направлены в больницы после удара молнии в одном из токийских парков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Киодо.

    Удар молнии был зафиксирован в парке токийского района Сэтагая. Пострадавшие жалуются на онемение конечностей. Однако угрозы для жизни нет.

    В пригороде столичной префектуры, городе Футю, удар молнии привел к обесточиванию и перебоям движения электропоездов.

    Вечером в Токио разыгралась гроза. Несколько часов раздавались раскаты грома, сверкала молния. Был отменен фестиваль фейерверков на реке Тама – один из самых масштабных и популярных среди токийцев.

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