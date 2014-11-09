​Саудовским женщинам без косметики будут давать водительские права

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Действующий при короле Саудовской Аравии совет старейшин разработал набор критериев, при удовлетворении которым женщины могут быть допущены к управлению автомобилем.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

В соответствии с предложенными нормами, водительским удостоверением смогут воспользоваться дамы старше 30 лет, при этом ездить им разрешат только в светлое время суток (с 7 утра до 8 вечера) и при отсутствии косметики на лице. Кроме того, на управление машиной саудовским женщинам придется получать разрешение мужа или отца, а при их отсутствии — брата или сына. При поездках за пределами крупных населенных пунктов женщин-водителей обязательно должен сопровождать родственник-мужчина.

В совете старейшин задумались даже о "женском управлении дорожного движения". Сотрудникам этой службы предстоит помогать дамам за рулем в случае поломки машины или возникновения у них других сложностей, а надзор за их работой предстоит осуществлять неким "религиозным управлениям".

Саудовская Аравия — единственная в мире страна, где женщинам законодательно не разрешено управлять автомобилем.