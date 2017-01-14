Ирак взял контроль над юго-востоком Мосула

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Иракская армия захватила контроль над всеми жилыми пунктами на юго-востоке Мосула.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом иракскому государственному телевидению сообщил командир операции по Мосулу Абдульамир Яруллах: "При поддержке федеральных сил полиции и иракских истребителей с воздуха был обеспечен контроль над всем юго-западным регионом Мосула".

Отметим, что к юго-восточным регионам Мосула относятся Палестина, Сомар, Домиз, Вахде, Миаск, Селам, Ярымджа и Восточная Ярымджа.