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    Ирак взял контроль над юго-востоком Мосула

    Об этом иракскому государственному телевидению сообщил командир операции по Мосулу Абдульамир Яруллах

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Иракская армия захватила контроль над всеми жилыми пунктами на юго-востоке Мосула.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом иракскому государственному телевидению сообщил командир операции по Мосулу Абдульамир Яруллах: "При поддержке федеральных сил полиции и иракских истребителей с воздуха был обеспечен контроль  над всем юго-западным регионом Мосула". 

    Отметим, что к  юго-восточным регионам Мосула относятся Палестина, Сомар, Домиз, Вахде, Миаск, Селам, Ярымджа и Восточная Ярымджа. 

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