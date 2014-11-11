Alibaba за один день продала товаров на более чем $9 млрд

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Продажи китайского онлайн-ритейлера Alibaba в ходе акции «The Singles' Day», проводящейся 11 ноября, побили прошлогодний рекорд и достигли $9,35 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC News, по состоянию на 00:00 пекинского времени было отправлено 278,5 млн заказов. Покупателей в рамках этой акции привлекают значительные скидки на широкий спектр товаров.

11 ноября 2013 года Alibaba также поставила рекорд, продав за сутки 150 млн заказов на $5,75 млрд.

В этом году на продажу были выставлены товары более 27 тыс мировых брендов.