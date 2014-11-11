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    Alibaba за один день продала товаров на более чем $9 млрд

    Компания получила заказов на 278,5 млн

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Продажи китайского онлайн-ритейлера Alibaba в ходе акции «The Singles' Day», проводящейся 11 ноября, побили прошлогодний рекорд и достигли $9,35 млрд. 

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC News, по состоянию на 00:00 пекинского времени было отправлено 278,5 млн заказов. Покупателей в рамках этой акции привлекают значительные скидки на широкий спектр товаров.

    11 ноября 2013 года Alibaba также поставила рекорд, продав за сутки 150 млн заказов на $5,75 млрд.

    В этом году на продажу были выставлены товары более 27 тыс мировых брендов.

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