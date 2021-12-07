Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма

Для сертификации гидов и экскурсоводов по местным и международным стандартам Бюро по туризму при Государственном агентстве Азербайджана по туризму сотрудничает с международными институтами туристических гидов и местным Центром аккредитации.

Для сертификации гидов и экскурсоводов по местным и международным стандартам Бюро по туризму при Государственном агентстве Азербайджана по туризму сотрудничает с международными институтами туристических гидов и местным Центром аккредитации.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор Бюро Флориан Зенгшмидт во время предоставления аккредитационного аттестата Органу национальной сертификации гидов и экскурсоводов.

Он отметил, что аккредитация гидов и экскурсоводов будет способствовать развитию туризма: "Информация, которой делится гид с приезжающими в Азербайджан туристами, имеет большую значимость".

Временно исполняющий обязанности главного директора Центра аккредитации Азербайджана Эмин Зейналов отметил, что аккредитация гидов осуществилась благодаря сотрудничеству Центра и Бюро по туризму: "Это не первое наше сотрудничество в таком формате. Прежнее сотрудничество касалось выдачи сертификатов отелям по "звездным" категориям".