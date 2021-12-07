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Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма

Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма Для сертификации гидов и экскурсоводов по местным и международным стандартам Бюро по туризму при Государственном агентстве Азербайджана по туризму сотрудничает с международными институтами туристических гидов и местным Центром аккредитации.
Туризм
7 декабря 2021 г. 13:21
Зенгшмидт: Аккредитация гидов будет способствовать развитию туризма

Для сертификации гидов и экскурсоводов по местным и международным стандартам Бюро по туризму при Государственном агентстве Азербайджана по туризму сотрудничает с международными институтами туристических гидов и местным Центром аккредитации.

Как сообщает Report, об этом сообщил исполнительный директор Бюро Флориан Зенгшмидт во время предоставления аккредитационного аттестата Органу национальной сертификации гидов и экскурсоводов.

Он отметил, что аккредитация гидов и экскурсоводов будет способствовать развитию туризма: "Информация, которой делится гид с приезжающими в Азербайджан туристами, имеет большую значимость".

Временно исполняющий обязанности главного директора Центра аккредитации Азербайджана Эмин Зейналов отметил, что аккредитация гидов осуществилась благодаря сотрудничеству Центра и Бюро по туризму: "Это не первое наше сотрудничество в таком формате. Прежнее сотрудничество касалось выдачи сертификатов отелям по "звездным" категориям".

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Версия на английском языке Florian Sengstschmid: Information provided by guides - important for tourists
Версия на азербайджанском языке Florian Zengşmidt: "Turist üçün bələdçilərin verdiyi informasiya mühümdür"

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