Завтра стартует Каспийская строительная неделя

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Каспийская строительная неделя стартует 18 октября в Баку.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия пройдут три выставки – Азербайджанская международная выставка "Строительство" (WorldBuild Baku 2017), 10-я Юбилейная международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия" (Aquatherm Baku 2017), 10-я Юбилейная каспийская международная выставка (Securica Caspian-2017).

В этом году на мероприятии примут участие 310 компаний из 28 стран.

Среди участников 30% компаний будут представлены впервые, 40% составят отечественные компании.

Традиционно Германия, ОАЭ и Иран представят свои национальные павильоны. Польша впервые примет участие в выставке. Производители из Турции, Китая, России и Чехии будут представлены в широком составе.