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Япония полностью запретит въезд иностранцам, включая бизнесменов

Япония полностью запретит въезд иностранцам, включая бизнесменов Таким образом, въезд в Японию для иностранцев по новым визам будет фактически полностью запрещен
Туризм
13 января 2021 г. 13:06
Япония полностью запретит въезд иностранцам, включая бизнесменов

Правительство Японии из-за коронавируса намерено приостановить действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал NHK. Таким образом, въезд в Японию для иностранцев по новым визам будет фактически полностью запрещен.

Японские власти с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый штамм вируса, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут сдать в аэропорту прилета.

При этом въезд для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, включая Китай, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, ограничен не был. Однако, как отмечается, японские власти решили отменить и эти послабления.

Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту жертвами коронавируса в Японии стали более 4 тыс. человек, а общее число случаев заражения превысило 300 тыс.

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