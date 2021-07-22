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Всемирная туристская организация заявила о рекордном кризисе в истории

Всемирная туристская организация заявила о рекордном кризисе в истории Мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года
Туризм
22 июля 2021 г. 14:36
Всемирная туристская организация заявила о рекордном кризисе в истории

Международный туризм сократился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — последнего допандемийного.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO).

«Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки», — говорится в сообщении Всемирной туристской организации.

За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 млн международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае — по мере того как некоторые страны начали ослаблять ограничения.

Эксперты Всемирной туристской организации при ООН считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.

UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на 1 млрд международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 млрд).

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