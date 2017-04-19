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    Возросло количество туристов, посещающих Нахчыван

    В первой четверти этого года автономную республику посетило около 99 тыс. туристов из других регионов Азербайджана и зарубежных стран

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Возросло количество туристов, посещающих Нахчыванскую автономную республику.

    Как сообщает Report, информацию распространил Государственный комитет статистики автономной республики.

    В комитете сообщили, что в первой четверти этого года автономную республику посетило около 99 тыс. туристов из других регионов Азербайджана и зарубежных стран.

    Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года этот показатель на 5,1% больше.

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