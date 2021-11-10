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В Санкт-Петербурге проходит форум Travel Hub "Содружество"

В Санкт-Петербурге проходит форум Travel Hub "Содружество" 10-11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный туристический форум Travel Hub "Содружество".
Туризм
10 ноября 2021 г. 12:28
В Санкт-Петербурге проходит форум Travel Hub Содружество

10-11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный туристический форум Travel Hub "Содружество".

Как передает Report, он будет проведен в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Ключевыми темами станут цифровизация в сфере туризма, интеграция стран-участниц СНГ в единое туристическое пространство, увеличение турпотока в условиях пандемии, госпрограммы развития туризма и т.д.

В рамках форума будет обсужден План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития в сфере туризма.

В нем примут участие представители соответствующих министерств и ведомств, туристических, транспортно-логистических компаний, IT-компаний и т.д.

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