В Санкт-Петербурге проходит форум Travel Hub "Содружество"

10-11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный туристический форум Travel Hub "Содружество".

10-11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет международный туристический форум Travel Hub "Содружество".

Как передает Report, он будет проведен в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Ключевыми темами станут цифровизация в сфере туризма, интеграция стран-участниц СНГ в единое туристическое пространство, увеличение турпотока в условиях пандемии, госпрограммы развития туризма и т.д.

В рамках форума будет обсужден План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития в сфере туризма.

В нем примут участие представители соответствующих министерств и ведомств, туристических, транспортно-логистических компаний, IT-компаний и т.д.