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    В России будет представлен туристический потенциал Азербайджана

    В крупнейших городах России пройдут бизнес-презентации проекта Роад-шоу© Report.az

    Москва. 10 октября. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Роад-шоу" россиянам будут представлены туристические возможности Азербайджана, сообщает российское бюро Репорт.

    В крупнейших городах России пройдут бизнес-презентации проекта "Роад-шоу", рассказывающего о туристическом потенциале Азербайджана.

    Накануне компания Tour a Vent, выполняющая функции представительства Министерства культуры и туризма Азербайджана в России, провела презентацию пилотного проекта в посольстве Азербайджана в Москве.

    Компания ставит целью раскрыть возможности разнообразного туристического отдыха для россиян и призывает к сотрудничеству туристические операторы России. Руководитель Tour a Vent Игорь Шаулов отметил, что компания планирует рекламировать отдых в Азербайджане в первую очередь в регионах России, где информация о стране весьма скудная.

    После Москвы презентации проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Казани.

    В памках проекта с презентациями выступят туристический центр "Шахдаг", отели Qafqaz, Absheron, Fairmont, Rixos, Naftalan Qashalti и другие.

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