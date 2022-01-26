В прошлом году половина отдыхающих в отелях выбрали Баку

Количество ночевок в гостиницах страны в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 78,7% и составило 1 млн 787 тысяч.

Количество ночевок в гостиницах страны в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 78,7% и составило 1 млн 787 тысяч.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 48,7% ночевок пришлись на отели в Баку, 7,9% - в Габале, 6,7% - в Хачмазе, 5,9% - в Губе, 5,8% - в Шабране, 4,2% - в Лянкяране, 3,9% - в Гусаре, 2,7% - в Нафталане, 2,2% - в Нахчыванской Автономной Республике, 1,6% - в Шемахе, 1,5% - в Гахе, 1,1% - в Масаллы, 1% - в Мингячевире и 6,8% - в гостиницах других городов и районов.

Количество ночей, проведенных гражданами Азербайджана в гостиницах, по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2,4 раза и составило 1 млн 372,8 тысячи, что составляет 76,8% от общего числа ночевок.

По данным, 81,1% ночевок иностранцев и лиц без гражданства были зарегистрированы в Баку, 6,6% - в Габале, 3% - в Гусаре, 2,6% - в Губе, 1,9% - в Нафталане, 1,7% - в Нахчыванской Автономной Республике, 1,6% - в Шабране, 1,5% - в гостиницах других городов и районов.

В 2021 году доходы гостиниц выросли на 79,1% по сравнению с 2020 годом и составили 209,2 млн манатов.