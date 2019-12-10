Президент Ильхам Алиев: В нынешнем году число туристов из Иордании, посетивших Азербайджан, увеличилось

В нынешнем году число туристов из Иордании, посетивших Азербайджан, увеличилось.

Как сообщает Report, об этом 10 декабря на встрече с королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой ибн Аль Хусейном II один на один заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот визит является прекрасной возможностью для того, чтобы еще раз провести обсуждения, связанные с важными вопросами нашей двусторонней повестки дня: "Недавно мы встретились и имели возможность побеседовать в Сочи. Я еще раз пригласил Вас с визитом в нашу страну. Рад, что, несмотря на большую занятость, Вы в короткий срок посетили нас. Принимать Вас в Азербайджане – действительно большая честь. Вы наш дорогой гость. Уверен, что в ходе этого визита мы внесем совместный вклад в дальнейшее развитие наших братских отношений. Эти отношения охватывают различные сферы. Мы очень рады координации наших усилий на международной арене. Поддерживаем друг друга в международных организациях по очень важным вопросам. У нас отличные политические контакты. Я ознакомился с экономическими показателями. Считаю, что мы должны работать более напряженно. Конечно, мы сделаем это и сегодня проведем широкие обсуждения этого вопроса. Рад, что в нынешнем году число туристов из Иордании, посетивших Азербайджан, увеличилось. Рост превысил 20 процентов. Считаю, что для того, чтобы люди чаще посещали друг друга, мы можем также обсудить возможность налаживания прямого воздушного сообщения".