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В Нахчыване не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться

В Нахчыване не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться В Нахчыванской АР не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться.
Туризм
6 января 2023 г. 19:00
В Нахчыване не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться

В Нахчыванской АР не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться.

Об этом Report сообщил ведущий консультант сектора статистики и сертификации Департамента туризма Автономной Республики Руслан Рагимли.

"В настоящее время в Нахчыване действуют до 20 зарегистрированных туроператоров. Разумеется, есть и незарегистрированные, поскольку для их деятельности не требуется специальной лицензии. Согласно принятому в прошлом году "Закону о туризме", готовится механизм для включения туроператоров и турагентов в реестр. После того, как этот механизм будет готов, мы будем вести свою работу в этом направлении. Не вошедшие в реестр компании будут штрафоваться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda reyestrə düşməyən turizm şirkətləri cərimələnəcək

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