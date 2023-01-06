В Нахчыване не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться

В Нахчыванской АР не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться.

В Нахчыванской АР не включенные в реестр туристические компании будут штрафоваться.

Об этом Report сообщил ведущий консультант сектора статистики и сертификации Департамента туризма Автономной Республики Руслан Рагимли.

"В настоящее время в Нахчыване действуют до 20 зарегистрированных туроператоров. Разумеется, есть и незарегистрированные, поскольку для их деятельности не требуется специальной лицензии. Согласно принятому в прошлом году "Закону о туризме", готовится механизм для включения туроператоров и турагентов в реестр. После того, как этот механизм будет готов, мы будем вести свою работу в этом направлении. Не вошедшие в реестр компании будут штрафоваться", - сказал он.