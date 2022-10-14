В ближайшие четыре года в Хыналыге будут отремонтированы около 100 домов

В ближайшие четыре года в Хыналыге будут отремонтированы около 100 домов

До 2026 года в селе Хыналыг Губинского района планируется отремонтировать и восстановить около 100 домов.

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До 2026 года в селе Хыналыг Губинского района планируется отремонтировать и восстановить около 100 домов. Как сообщает Report, об этом председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев заявил во время осмотра ремонтно-реставрационных работ, проводимых в Государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике "Хыналыг". Он отметил, что из-за того, что село Хыналыг находится на высоте около 2 200 метров над уровнем моря и зимы здесь суровые, проводить работы можно только в течение 4-5 месяцев в году: "Предполагается поэтапное выполнение ремонтно-восстановительных работ. 155 из около 200 домов, отличающихся уникальным архитектурным стилем, географическим положением, расположены в старинной части села и построены традиционным способом. Всего проведены проектные работы по ремонту и восстановлению 60 домов, находящихся в наиболее опасном состоянии. В 2020-2021 годах были отремонтированы 16 домов, находящихся в аварийном состоянии, укреплены фундамент и стены. Стены, которым грозило обрушение, были снесены и перестроены, кровля демонтирована и перестроена в соответствии с местной типологией, обновлены двери и окна. Принято решение о ремонте на следующем этапе еще 44 домов. В настоящее время проводится капитальный ремонт и реставрация 12 домов. В следующем году, как позволят погодные условия, будут проведены ремонтно-восстановительные работы еще 32 домов". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram