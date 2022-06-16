В Баку пройдет Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX

23-26 июня в Баку пройдет 4-я Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX.

23-26 июня в Баку пройдет 4-я Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX.

Об этом Report сообщили в Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

Крупнейшую в мире выставку оздоровительного туризма HESTOUREX планируется проводить ежегодно в различных странах. Во встрече в Баку примут участие более 1 000 организаций оздоровительного туризма из более чем 65 стран мира, включая 22 европейские страны. На выставке, которая состоится с участием известных центров термального и оздоровительного туризма Турции, планируется организовать тысячи встреч B2B.

Во время выставки будет представлено множество панелей и специальных презентаций. Участники получат возможность провести деловые встречи с представителями больниц, клиник и туристических агентств в Baku Crystal Hall.

Выставка официально поддерживается азербайджанским Государственным агентством по туризму, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Ассоциацией поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.