О нас

В Баку пройдет Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX

В Баку пройдет Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX 23-26 июня в Баку пройдет 4-я Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX.
Туризм
16 июня 2022 г. 16:32
В Баку пройдет Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX

23-26 июня в Баку пройдет 4-я Всемирная выставка оздоровительного туризма HESTOUREX.

Об этом Report сообщили в Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

Крупнейшую в мире выставку оздоровительного туризма HESTOUREX планируется проводить ежегодно в различных странах. Во встрече в Баку примут участие более 1 000 организаций оздоровительного туризма из более чем 65 стран мира, включая 22 европейские страны. На выставке, которая состоится с участием известных центров термального и оздоровительного туризма Турции, планируется организовать тысячи встреч B2B.

Во время выставки будет представлено множество панелей и специальных презентаций. Участники получат возможность провести деловые встречи с представителями больниц, клиник и туристических агентств в Baku Crystal Hall.

Выставка официально поддерживается азербайджанским Государственным агентством по туризму, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана и Ассоциацией поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host Hestourex World Health Tourism Exhibition
Версия на азербайджанском языке Bakıda "HESTOUREX Dünya Sağlamlıq Turizmi" sərgisi keçiriləcək 

Самое важное

Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi